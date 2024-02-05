CHP depremin yıldönümünde anma töreni düzenleyecek

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:25

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:25

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından partinin tüm il ve ilçe başkanlarına resmi yazı gönderildi.

Yazıda, yarın ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de tüm il ve ilçe başkanlıklarının açık olması ve depremde hayatını kaybedenleri anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması istendi.