Kahramanmaraş'ta deprem sonrası sağlık hizmetlerinde çöküş meydana geldi: Fay hattında hastane

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

6 Şubat depremlerinin merkezi olan Kahramanmaraş’ta depremin yarattığı ağır yıkımın etkileri sürüyor. Deprem felaketinin ardından bir yıl geçmesine karşın sağlık hizmetlerinde kriz devam ediyor. Kahramanmaraş’ın depremlerden sonra sağlık sisteminin çöktüğünü vurgulayan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, deprem öncesinde de Kahramanmaraş’ta yatak eksiği olduğu söyleniyordu. Deprem olunca sağlık hizmetleri felç oldu” dedi.

Bu durumun ana nedeninin, 600 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin ana binasının devre dışı kalması olduğuna dikkat çeken Tiyekli, “Hastanenin 140 yataklı Yörük Selim Ek Binası ve kadın doğum ve çocuk hastanesi kaldı. İkinci deprem sonrasında Yörük Selim binası da terk edilince sadece kadın doğum ek binası kaldı” diye konuştu.

‘PLAN YETERSİZ’

Tiyekli, ilde yapılması planlanan hastaneleri şöyle anlattı: “Şehrin hastane yükünün; otogar kısmında yapılacak olan bir ağır çelik rekonstrüksiyon bina, şehir hastanesinin oraya 200 yataklı rekonstrüksiyon bina ve şu an Necip Fazıl’ın yanında çocuk hastanesi olarak bilinen binanın genel hastaneye dönüştürüleceği söylendi. Bizce bu planlama yeterli değil.”

‘YOĞUN BAKIM YOK’

Depremlerle ortaya çıkan sorunların sürdüğünün altını çizen Tiyekli, “Hala kardiyovasküler cerrahide sıkıntı var. Çünkü yoğun bakım hâlâ kurulamadı. Ama şu an için en büyük sorun sağlık çalışanlarının bu binalara güvenmemesi” ifadelerini kullandı. Şehir hastanesi binasının, tam fay hattına kurulduğunu belirten Tiyekli, “Şehrin kuzeybatı tarafı depremi 1 hissediyorsa, orası 4 hissediyor. Kahramanmaraş’ın çevresinde olan bir depremi de o bina çok hissediyor ve tahliye ediliyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta depremden sonra kullanma suyunda ciddi sıkıntı yaşandığını da belirten Tiyekli, “Şu an Kahramanmaraş Ovası’ndan derin su kuyularıyla şehre su gidiyor. Ama bu kuyuların olduğu bölgeye molozlar döküldü. Bu molozlar biliyorsunuz yağmurla taban suyuna sızarak kirletme ihtimali var. En büyük korkumuz da bu. Kahramanmaraş’a bir an önce temiz kaliteli su getirilmeli” ifadelerini kullandı.