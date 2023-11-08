CHP devir teslime hazır: Danışmanların katları boşaltıldı

Hafta sonu gerçekleşen kurultay süreci sonucunda yönetim kadrosunu ve genel başkanını değiştiren CHP’de, genel merkezde de dün devir teslim için hazırlıklar yapıldı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00
CHP devir teslime hazır: Danışmanların katları boşaltıldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa’da yaptığı konuşmada bugün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir devir teslim töreni gerçekleştireceklerini belirtti. 

Bu kapsamda dün partinin genel merkezinin katlarında hazırlıklar olduğu görüldü. Özel’in kurultay konuşmasında “Sağcı danışmanların katı. O katta 12 oda var, 12 odada 12 sekreter olacak. İl başkanı, ilçe başkanı Ankara’ya gelince 12 ofis, örgütün ofisleri olacak. Genel başkan Yardımcısı’nı beklerken yorulup da duvarın dışına çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, faksınız, telefonunuz olacak. Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odaları ilçe başkanlarım, il başkanlarım ofis olarak kullanacak” diyerek söz ettiği odaların da boşaltıldığı öğrenildi. 

Bu odaların arasında mayıs seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu zamanında “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu” adıyla eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat’ın kullandığı yerin de boşaltıldığı kaydedildi. 

Partinin son genel başkan yardımcıları da eşyalarını toplayarak genel merkezdeki odalarından ayrıldı. Dün bu kapsamda genel merkezde tüm odalarda temizlik yapıldığı görüldü.


CHP CHP Genel Başkanı Özgür Özel danışman

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