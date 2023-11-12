Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:12

Güncelleme: 12.11.2023 - 12:12

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP'li İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel kimdir? İlhan Uzgel kaç yaşında, nereli?

İLHAN UZGEL KİMDİR?

İlhan Uzgel, 1988’den itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalıştı. Bölüm başkanı iken Şubat 2017’de ihraç edildi. Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde yüksek lisans yaptı, Ankara Üniversitesinden doktora derecesini aldı. LSE, Georgetown gibi üniversitelerde doktora ve doktora sonrası araştırmalar yaptı, Oklahoma City Üniversitesinde dersler verdi. British Council, Jean Monnet ve Fulbright gibi burslardan faydalandı.

Daha çok ABD dış politikası, Türk dış politikası, Balkanlar gibi konularla ilgilendi.

İlhan Uzgel, CHP 38. Olağan Kurultayında, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

İLHAN UZGEL ÇALIŞMA ALANLARI

İlhan Uzgel, akademik çalışmalarında özellikle ABD dış politikası, Türk dış politikası ve Balkanlar gibi konulara odaklanmıştır. Bu alanlarda yazdığı makaleler, kitaplar ve katkılar, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında saygın bir isim olarak bilinmesini sağlamıştır. Bazı eserlerinin arasında "Ulusal Çıkar" (2004, İmge), "Türkiye'nin Komşuları" (derleme, 2002, İmge) ve "AKP Kitabı" (derleme, 2009, Phoenix) gibi çalışmaları bulunmaktadır.