CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kimdir? Ulaş Karasu kaç yaşında, nereli?

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu oldu. Yurttaşlar, Ulaş Karasu'nun hayatını merak etti. Peki, CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kimdir? Ulaş Karasu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:05
CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kimdir? Ulaş Karasu kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kimdir?  Ulaş Karasu kaç yaşında, nereli? 

ULAŞ KARASU KİMDİR?

Ulaş Karasu 1980 yılında Kangal'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kangal'da tamamladı. Lise öğrenimini Gelibolu'da tamamlayan Ulaş 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu.

2008-2012 yılları arasında CHP Sivas İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012-2018 yılları arasında CHP Sivas İl Başkanlığı yapan Karasu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde XXVII. Dönem CHP Sivas Milletvekili seçildi.

Ulaş Karasu, CHP 38. Olağan Kurultayında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.


38. Olağan Kurultay Ulaş Karasu kimdir? ulaştırma ve altyapı bakanlığı

İlgili Haberler

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem kimdir? Erhan Adem kaç yaşında, nereli?

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem kimdir? Erhan Adem kaç yaşında, nereli?
CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli?

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler