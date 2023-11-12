Yayınlanma: 12.11.2023 - 12:05

Güncelleme: 12.11.2023 - 12:05

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kimdir? Ulaş Karasu kaç yaşında, nereli?

ULAŞ KARASU KİMDİR?

Ulaş Karasu 1980 yılında Kangal'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kangal'da tamamladı. Lise öğrenimini Gelibolu'da tamamlayan Ulaş 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu.

2008-2012 yılları arasında CHP Sivas İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012-2018 yılları arasında CHP Sivas İl Başkanlığı yapan Karasu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde XXVII. Dönem CHP Sivas Milletvekili seçildi.

Ulaş Karasu, CHP 38. Olağan Kurultayında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.