CHP Düzce Belediye Başkanı adayı Sedat Çelikel kimdir? Sedat Çelikel kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3’ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Düzce Belediye Başkanı adayı Sedat Çelikel oldu. Yurttaşlar, Sedat Çelikel'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, CHP Düzce Belediye Başkanı adayı Sedat Çelikel kimdir? Sedat Çelikel kaç yaşında, nereli?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Düzce Belediye Başkanı adayı Sedat Çelikel oldu. Peki, CHP Düzce Belediye Başkanı adayı Sedat Çelikel kimdir? Sedat Çelikel kaç yaşında, nereli?
SEDAT ÇELİKEL KİMDİR?
Sedat Çelikel 1963 yılında doğmuştur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olduktan sonra Düzce'ye yerleşen 61 yaşındaki Op. Dr. Sedat Çelikel, 37 yıldır doktorluk yapmaktadır.
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