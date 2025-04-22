CHP düzenlediği mitinglere Ankara, Mersin ve Konya’dan devam edecek: Hedef AKP’nin kaleleri

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde erken seçim ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için her hafta farklı bir ilde miting düzenleyen CHP, bu hafta 23 Nisan’da Ankara’da ve 26 Nisan’da Mersin’de olacak. CHP lideri Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’deki resmi törenlere katılacak.

Sonrasında TBMM’de 23 Nisan için yapılacak özel oturuma katılması beklenen Özel, buradan 1. Meclis’e geçecek. Saat 17.00’de yurttaşlarla 1. Meclis önünde yurttaşlarla buluşacak olan Özel, burada bir konuşma gerçekleştirdikten sonra bu kez halkın katılımıyla Anıtkabir’e büyük bir yürüyüş gerçekleştirecek.

RESEPSİYONA KATILMASI BEKLENMİYOR

Önceki senelerde 23 Nisan Resepsiyonu’na katılan Özel’in bu sene CHP’ye yapılan operasyonlar ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğu sebebiyle Meclis’teki resepsiyona katılması beklenmiyor.

Özel cumartesi günü ise Mersin’de yurttaşlara seslenecek. İlerleyen süreçte de AKP’nin kalesi olarak gördüğü illerde mitingler yapmayı düşündüklerini belirten CHP kurmayları “Yozgat’ta yaptığımız miting bütün ülkede büyük bir yankı uyandırdı. Halkın iktidara olan tepkisini herkese gösterdi. İktidarın kalesi sandığı yerlerde de tablo değişiyor. Biz de bu tablonun değiştiğini göstereceğiz. Bu kapsamda gelecek hafta sonu yapacağımız mitingi de Konya’da yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.