Traktörlü 'Yozgat Mitingi' Özgür Özel’in kapak fotoğrafı oldu

Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine başladı.

Mitinglerin son durağı İmamoğlu'na destek için traktörlerle eylem yapan ve trafik cezası kesilen çiftçilerle gündeme gelen Yozgat oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge traktörle geldi.

Mitingin ardından Özel, X ve facebook hesaplarındaki kapak fotoğrafını traktörle mitinge gittiği bir fotoğrafla değiştirdi.

Kapakta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile Atatürk'e ait "Köylü milletin efendisidir" sözü yer aldı.