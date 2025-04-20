Traktörlü 'Yozgat Mitingi' Özgür Özel’in kapak fotoğrafı oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, traktör konvoyuyla Yozgat mitingine geldiği fotoğrafını sosyal medya hesaplarında kapak fotoğrafı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine başladı.
Mitinglerin son durağı İmamoğlu'na destek için traktörlerle eylem yapan ve trafik cezası kesilen çiftçilerle gündeme gelen Yozgat oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge traktörle geldi.
Mitingin ardından Özel, X ve facebook hesaplarındaki kapak fotoğrafını traktörle mitinge gittiği bir fotoğrafla değiştirdi.
Kapakta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile Atatürk'e ait "Köylü milletin efendisidir" sözü yer aldı.
Etiketler: #Özgür Özel #Yozgat #Miting
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