CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı

21.01.2026 12:04:00
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve il yönetimi, 19 Ocak tarihli MYK toplantısında görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, 19 Ocak Pazartesi günü yapılan CHP MYK toplantısında, CHP’nin Erzincan il yönetimi görevden alındı.

İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve il yönetiminin CHP tüzüğünün 25’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca gizli oyla ve oy birliğiyle görevden alındığı öğrenildi.

Tüzüğün ilgili maddesi şöyle:

“Yasalarda, Tüzük’te ve yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da aksatan; partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, MYK, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla, gerekçesini belirterek görevden alabilir.”

 

 

