CHP Erzurum'da Kuran dağıttı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:34

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:50

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Rasmus Paludan isimli politikacının Kuran yakması tepkilere yol açmıştı.

Bu olayı kınamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Lala Paşa Cami önünde Kuran ve kandil simidi dağıttı.

Bazı yurttaşlar Kuran alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Bir açıklama yapan Başkan Dülger, "CHP Erzurum İl Örgütü olarak İsveç’te Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı kınadık ve yurttaşlarımızın Regaip Kandili ve 3 aylarını kutlamak için Kuran-ı Kerim ve kandil simidi dağıttık. İnanç ve değerlerimize karşı herkesi saygıya davet ediyoruz…" ifadelerini kullandı.