CHP, eylülde örgütün içine sinecek sağlam bir tüzük çıkartmak istiyor: 'Tüzükte titiz çalışma'

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:40

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:41

Eylülde yapacağı kurultayla tüzüğünü değiştirecek CHP’de tüzük komisyonu geçen hafta il başkanlarıyla toplandı.

Edinilen bilgiye göre; toplantıda daha önce genel merkezin aldığı mailler, yazılı olarak ulaşan öneriler, illerde yapılan çalışmalar sonucu sunulan raporlarla ilgili derlemeler tartışıldı.

Toplantıda ağırlıklı olarak partiye üyelik durumları ve milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi konular için aday belirleme yöntemlerini değerlendirdiklerini aktaran il başkanları, “Pek çok konuda fikrimizi aktardık. Henüz ortada biten bir çalışma yok. Bu toplantı ortaya koydu ki her ilin kendi dinamiği var ve hazırlayacağımız tüzük 81 ili kapsayacak bir metin olacak. Bu nedenle titiz bir çalışma yapmak gerekecek. 81 ile uyabilecek, örgütün içine sinecek, demokratik bir çalışma çıkartmaya çalışılyoruz” dedi.

İllere göre yaşanan farklılıklardan örnekler veren başkanlar, “Mesela pasif üyelik, aktif üyelik tanımı yapılması çok konuşuluyor. Bazı illerimizde, büyükşehirlerimizde çok fazla üye sayımız var, buralarda bir sıkıntı yok. Ancak üye sayısı çok az olan ve oranın yapısına göre az kalan yerler var. Oralarda böyle tanımlar yapmak zor oluyor. Ya da ‘yığma üye’ diye bir sorun oluyor. İnternetten kazandırılan üyelerde bile yığma üyelikler yapılıyor. Bunun da önüne geçmek lazım” ifadelerini kullandı.

‘ÖN SEÇİMİN SORUNLARI VAR’

Ön seçim konusunun da ele alındığını aktaran başkanlar, “Yönetim ön seçim yapmayı istiyor. Bizde de isteyen ve farklı öneriler getiren arkadaşlar var. Yerel seçimden örnek verirsek; tarihte ön seçim yapmadığımız ama ön seçim yaptıktan sonra da ilk kez kaybettiğimiz yerler var. Bu nedenle buralara ‘Adayı genel merkez belirlesin’ diyen başkanlar var. ‘Ön seçimlere müdahaleler oluyor; yığma üyeler, bazı belediye başkanları ön seçimi etkiliyor’ gibi şikayetler var. Bunlara çözüm düşünüyoruz” dedi.

İl yönetimlerinin belirlendiği kongrelerin iki değil üç yılda bir yapılmasına ilişkin bir öneri de olduğunu söyleyen başkanlar, “Başarılı olamayan yönetici görevinde kalmasın gibi bir öneri de var ama burada başarı kriterinin ne olacağı önemli. Tarihte hiç seçim kazanamadığımız yerler var, seçim kaybetsek de oyumuzu artırdığımız yerler var. Bu tanımı bulmak gerekiyor. Bunun dışında milletvekillerine, belediye başkanlarına dönem kuralı getirilmesi herkesin ortaklaştığı konu” bilgisini paylaştı.

Eylüle kadar tüzük komisyonunun bu toplantılarını sürdüreceğini aktaran il başkanları, “Cumhurbaşkanı adayının belirlemesinin usulü nasıl olacak, hangi şekilde aday belirlenecek gibi konular da ilerleyen günlerde değerlendirilir” dedi.