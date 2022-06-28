CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan Bahçetepe: Vatandaşlar ekonomiden rahatsız

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

CHP İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Gaziosmanpaşa’daki faaliyetlerini, ilçenin sorunlarını Cumhuriyet’e anlattı. Bahçetepe, saha ziyaretlerinden, sandık güvenliğine birçok konuda gazetemizin sorularını yanıtladı.

Saha ziyaretlerinizde en çok neyle karşılaşıyorsunuz?

Gaziosmanpaşa 500 bin nüfuslu bir ilçe. En büyük sorunu da kentsel dönüşüm.16 mahallenin yaklaşık 11’inde imar sorunu olarak kentsel dönüşüm sorunu karşımıza çıkıyor. 2011’den beri de bu sorun devam ediyor. İlçemizdeki kentsel dönüşüm kaplumbağa hızıyla devam ediyor. Hiçbir şeyi olmayan insanlar evini veriyor. Devlet bu insanlara bin 150 TL kira yardımı yapıyor ancak kiralar 4-5 bin lira. Burada 8-9 yıldır bitmeyen projeler var. Örneğin Pazariçi mahallesinde 10 yıldır proje başlamadı. Yenidoğan’da 8-9 yıldır başlamadı. Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm Sarıgül mahallesi dışında bitmiş değil. Yapılan projelerde de anlaşılan hane sayısından daha fazla ev yapılıyor. Bu da yeşil alanları, sosyal yaşam alanlarını yok ediyor. Ne yazık ki belediyenin bu konuda bir mücadelesi ya da vizyonu yok. Bu da beraberinde okul sorunu, kreş sorunu, hastane yetersizliği sorununu getiriyor.

Gaziosmanpaşa AKP’nin yüksek oranda oy aldığı ilçelerden biri. Gelecek seçimlerde CHP nasıl bir çalışma yürütecek?

Bu noktada büyükşehir belediyesinin katkılarını çok önemsiyorum. AKP’nin 20 yıldır yapamadığını büyükşehir üç yılda yaptı. Bir tane kreş açtı, üç tanesinin de inşaatı devam ediyor. Erkek öğrenci yurdu açtı. Merkez Mahallesi’nde yıkılan stadımızı Mevlana Mahallesi’ne tekrardan yaptı. İnşaatı tamamlanmak üzere. Otuz bin metrekarelik bir yeşil alan ve yüzme havuzları yapıyor. Mahallelerde irtibat bürolarımız var. Buralarda bize oy vermeyen vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Semt pazarları, STK’leri ziyaret ediyoruz. İl başkanlığımızın da desteklediği “Öbek Ziyaretleri” düzenliyoruz.

EKONOMİDEN DERTLİLER

Öbek ziyaretlerini daha detaylı anlatır mısınız?

Başkanlığımızın yürüttüğü bir çalışma bu. Her üyemiz kendi sokağında sokak sorumlusu olarak belirleniyor. Bu sorumlular mahallelerindeki komşularını ziyaret ediyor. Sokakta oturan parti üyeleri komşularını ziyaret ediyor diyebiliriz. Geçen günlerde ben de Mevlana Mahallesi’nde gerçekleşen ziyarete katıldım. Vatandaşlar özellikle fiyatların artışından, ekonomiden rahatsız.

CHP’nin Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirmeyi hedeflediği şeyler nelerdir?

Vatandaşlarımızın ekonomi karşısında daha korunaklı hale geleceği çalışmalar yürüteceğiz. 16 mahallede en az bir tane kreş açılmasını sağlayacak çalışma hazırlayacağız. Vatandaşın ekonomi karşısında daha korunaklı hale getireceğimiz çalışmalar yürütmek. Kentsel dönüşümü sürdürürken yeşil alanları da önemseyeceğiz. Kent planlaması ve kent vizyonunu ortaya koymak için planlamalar hazırlayacağız. Şu anda ilçe belediyesinden destek alamayan spor kulüplerimizi maddi ve manevi şekilde destekleyeceğiz. İlçemizde uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar ne yazık ki yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Bunu önlemek için de çalışmalar yapacağız. Kültür sanat etkinliklere, gençlerin kendini keşfetmesini sağlayacak alanlara öncelik vereceğiz.

SANDIKLAR BOŞ KALMAYACAK

Yaklaşan seçimler için sandık konusunda nasıl hazırlıklar yapıldı?

İki ay önce tüm hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. 39 ilçede de sandık görevlilerimizi yazdık ve verdik. Bu pazar seçim olsa Gaziosmanpaşa’daki sandıklarımızın hiçbiri boş kalmayacak. Zaten çok uzun süredir partimizin de bu konuda bir alışkanlığı var. Sanıkları boş bırakmıyoruz. Boş bırakmamanın yanında yedekli olarak da iletiyoruz. Müşahitler, avukatlar hepsi seçim günü için hazır.