CHP Gençlik Kolları’ndan 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması: ‘Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın, 86 milyon gerçeği izlesin’

CHP Gençlik Kolları, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin “siyasi nitelik taşıdığını” belirterek yargı sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

“KAMUOYUNDA DOLAŞAN İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Yapılan açıklamada “Valizlerde para olduğu iddia edildi, ancak jammer cihazı olduğu ortaya çıktı. 560 milyar liralık yolsuzluk iddiası kamuoyuna servis edildi; iddianamede rakam 160 milyara düştü. Aradaki 400 milyar kayboldu, kalan 160 milyar ise kanıtlanamadı” ifadelerine yer verildi.

CHP Gençlik Kolları, iddianamede siyasi faaliyetlerin suç gibi gösterildiğini belirterek, “Seçim çalışmaları suç kapsamına alınmaya çalışılıyor. Kreş bağışları rüşvet olarak sunuluyor. Kurultayda atılan sloganlar, taşınan pankartlar bile delil niteliği taşıyormuş gibi dosyaya ekleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“TRT TÜM KESİMLERE EŞİT MESAFEDE DURMASI GEREKİR”

CHP Gençlik Kolları, bu süreçte yürütülen medya operasyonlarına da dikkat çekerek, “Kamu yayıncılığının tarafsız olması gerekirken TRT muhalefetin görüşlerine yer vermiyor; tam tersine tek taraflı bir yayın politikası izliyor. Halkın vergileriyle ayakta duran bir kurumun, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gerekir” ifadelerini kullandı.

TRT’nin bütçesine ilişkin verilerin de kamuoyunun denetiminde olması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Bandrol gelirleri yaklaşık 30 milyar TL seviyesinde. Dış hizmet alımlarına 3 milyar 420 milyon TL harcandı. Bu paraların tamamı bu ülkenin yurttaşlarının cebinden çıkıyor. Kamu kurumu şeffaf olmak zorundadır” denildi.

Açıklamanın devamında, yargı sürecinin toplumdaki adalet duygusunu doğrudan ilgilendirdiği belirtilerek şu çağrı yapıldı:

“Meclis gerekli düzenlemeyi yapmalı, duruşmalar TRT üzerinden canlı yayınlanmalıdır. 86 milyon gerçeği izlesin. Şeffaflıktan kaçınılmamalı; halkın vicdanından korkulmamalıdır.”

CHP Gençlik Kolları, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Dezenformasyon son bulsun, masumiyet karinesi korunsun. Onlar her gün, her saat konuşuyor bir de Ekrem başkan konuşsun. Dava TRT'de Canlı Yayınlansın!"