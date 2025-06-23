CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: 'Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2025'in ilk 5 ayında açıklanan işsizlik verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bulut, şunları kaydetti:

"Türkiye 'İşsizlik' yüzyılı. Yılın ilk beş aylık döneminde en az 718 bin 49 kişi işinden oldu. Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı. İşsiz kaldığı için İş-Kur’a başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 78 bin kişi arttı. İşsiz kalanların sadece 352 bin 597’sine işsizlik ödeneği ödenmeye başlandı. 365 bin 452 kişi hem işsiz hem maaşsız kaldı."