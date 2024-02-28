CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu sordu: Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı güvenlik riskleri mi taşıyor?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:03

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı, Kazlıçeşme-Sirkeci tren hattındaki güvenlik risklerini TBMM gündemine taşıdı. Karasu, hat güzergahının “rekreasyon odaklı dönüşüm” adı altında ranta açılabileceğine dikkat çekti.

İstanbul’da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik raylı sistem hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 13 Ağustos 2013 tarihinde kapatılan bu hat, 11 yıl sonra açılırken, demiryollarında örgütlü Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul 1 No’lu Şubesi hattaki risklerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yeni nesil ulaşım projesi olarak tanıtılan bu hattaki itiraz ve uyarılar sıralanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, önemli tespitleri TBMM gündemine taşıdı. Demiryolu hattı için herhangi bir ihale olmamasına rağmen Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel demiryolu hattının tek hatlı olarak yenileme işi olarak Bakanlık Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından Kolin İnşaat’a verildiğini hatırlatan Karasu, AYGM’nin 2022 yılında ani bir kararla “Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi” adıyla yeni bir projesini tüm itirazlara rağmen uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

NE KADAR PARA HARCANDI?

Hattın “kapasitesi yetersiz ve güvenlik riskleri bulunduğu” belirtilirken, Karasu hat üzerindeki güzergahın “rekreasyon odaklı dönüşüm” adı altında ranta açılabileceğine de dikkat çekti. “Yeni Nesil Ulaşım Projesi için yapılan işlemler için harcanan para ne kadardır?” diye soran Karasu, hat üzerinde yolcu iniş ve binişi için yapılan peronlar bazen sağda, bazen solda kaldığına da işaret ederek “Bu durum, makinistin her istasyonda farklı kapı açması gerektirdiğinden emniyetli midir? İstasyonlar ve peronlar sadece banliyö tren hizmeti (Marmaray) standardında mı yapılmıştır? Peron ile tren arasındaki boşluklar, hattı kullanan vatandaşlar için can güvenliği açısından bir tehlike oluşturmamakta mıdır?” diye sordu.

CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

“Mevzuatta demiryolu yaklaşma mesafesi nedir, bu projedeki yaklaşma mesafesi nedir?” sorusuna yanıt verilmesini talep eden Karasu, bu hat üzerinde; demiryolu hat kapasitesinden fedakarlık edilerek, bir koridorun içine yürüme ve bisiklet yolu sıkıştırılmasından dolayı (aralarında beton ve cam bariyer olsa da) ana hat standardında inşa edilen bir demiryoluna bu kadar yakın olmasının can güvenliği oluşturabileceğini belirtti.

“0 KİLOMETRE YENİLEME” RANTA AÇMAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın açılış konuşmasında “İnşallah Sirkeci Garı’ndan tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere, tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul’a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız?” ifadelerini de kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözlerinin güzergah üzerinde yaşayan yurttaşlar tarafından endişeyle takip edildiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan’ın sözlerinde ifade bulan sürecin neyi ifade ettiğinin açıklanmasını da talep etti. Karasu, bu konuda özetle şu soruları sordu: