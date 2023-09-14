KESK'e bağlı BTS iddia etti: TCDD'de özelleştirme adımı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:15

Son dönemde sık sık tren kazalarıyla gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nı (TCDD) uzun süredir gündeme taşıyan bir diğer konu özelleştirilme planları. KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), kurumun AŞ’ye dönüştürülmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü iddia etti. Sendikaya göre bu özelleştirme adımı.

BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, demiryollarının serbestleştirilmesine yönelik yasanın 2013’te çıktığını hatırlattı. 2017’de ilk ayrışmanın gerçekleştiğini, TCDD Taşımacılık AŞ’nin kurulduğunu belirten Özdemir, bunun daha da genişletilmek istendiğini savundu. Özdemir, alttaki hizmetlerin kamu eliyle değil, özel sektör tarafından yürütülmesinin amaçlandığını iddiasını aktardı. Şu anda iki firmanın demiryollarında taşımacılık yaptığını kaydeden Özdemir, yeni lisans alan firmaların da yakında işletmeci olacaklarını söyledi. Tüm bunların özelleştirmenin altyapısı olduğunu belirten Özdemir, TCDD’nin AŞ’ye dönüştürülmesi yönünde de çalışma yapıldığı duyumları aldıklarını bildirdi.

TCDD’nin AŞ’ye dönüştürülmesine yönelik yasa taslakları hazırlandığını iddia eden BTS açıklamasında ise “Bugün TCDD’yi yok edecek, demiryollarını sermayeye teslim edecek yeni bir girişimle karşı karşıyayız” denildi. TCDD’nin kamu iktisadi kuruluşu vasfına son verip iktisadi devlet teşekkülüne dönüştüren anlayışın şimdi de TCDD’yi AŞ’ye dönüştürmek istediği ileri sürülen açıklamada, “Yapılmak istenen, demiryollarını yerli ve yabancı sermayeye dikensiz gül bahçesi olarak sunmak, bunu yaparken de teşvik adı altında binlerce personelin işinden olacağı, kalacak çalışanların iş güvencesinin tamamen ortadan kalkacağı bir yapıyı kurmaktır” ifadelerine yer verildi.

Kurumun AŞ’ye dönüştürülmesi halinde sözleşme imzalamayı kabul eden personelin işçi olarak istihdam edileceği, imzalamayanların ise farklı şehir ve kurumlara gönderileceğine işaret edilen açıklamada, “Taslağın yasalaşması durumunda kurumun AŞ’ye dönüştürülerek Kamu İhale Kanunu’ndan muaf tutulması, tüm işlerin Kamu İhale Kanunu dışında yapılması, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere pek çok kanundan muaf tutulması, kurumun Sayıştay denetiminden çıkarılması ve pek çok alanda Cumhurbaşkanlığı’na geniş yetkiler verilmesi hedeflenmektedir” iddialarında bulunuldu.

BTS bu iddialarını temmuz ayında bakanlıkta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan ve demiryollarının serbestleştirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının bu yılın sonuna kadar TBMM’de yasalaştırılarak tamamlanacağının konuşulduğu belirtilen toplantıya dayandırdı.