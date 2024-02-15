Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, "Yaptığım tüm uyarılara rağmen vicdan yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Son parti adayların da açıklanmasıyla birlikte CHP'de dün başlayan istifa depremi bugün de devam etti.
CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yardımcı, "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…" notuyla açıklama yaptı.
Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma;— Koza Yardımcı (@KozaYardimci) February 15, 2024
Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek… pic.twitter.com/NG5kfdcmRn
Yardımcı, "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez" ifadelerini kullandı.
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