Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven CHP’den istifa etti

Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:24

Güncelleme: 15.02.2024 - 13:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir’in Dikili ilçesinde mevcut belediye başkanı Adil Kırgöz’ü yeniden aday göstermişti. Adaylığın açıklanmasının ardından tepki olarak bazı partililer istifalarını verdi.

İlçenin eski belediye başkanlarından olan Osman Özgüven de, "Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün" demişti. Adayın değiştirilmemesi üzerine bir açıklama yapan Özgüven, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

'BÜYÜK EMEKLER VERDİĞİM PARTİMDEN İSTİFA EDİYORUM'

Partisine eleştirilerde bulunan Özgüven, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır.

Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır" dedi. Ömrünün önemli bir bölümünü emek, demokrasi ve barış mücadelesine adadığını belirten Özgünven şöyle konuştu:

"Gelinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin oluşturduğu derin hayal kırıklığı içindeyim. 81 yaşımdayım. Aktif siyasi yaşamımı noktalayalı 11 yıl oldu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Şan, şöhret, methiye, ödül, rant hırslarım hiç olmadı. Umudum, partimizde reform hareketinin gerçekleşmesiydi. Umudum, geçmişte Dikili’de hayata geçirdiğimiz ve benden sonra sonlandırılan sosyal belediyecilik uygulamalarının yeniden canlandırılmasıydı.

'Parti yönetimi halktan büyük değildir. Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' demiştim. Ömrünün önemli bölümünü; emek, demokrasi, barış mücadelesine adamış bir kişi olarak büyük emekler verdiğim partimden istifa ediyorum; çünkü bu CHP, bizim partimiz olmaktan çıkmıştır."

OSMAN ÖZGÜVEN KİMDİR?

1944 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde dünyaya gelen Osman Özgüven, Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği diploması ile mezun oldu. 1984 yılında SODEP adayı olarak katıldığı Dikili Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Başkanlık görevine başlayınca inşaat malzemeleri dükkanını kapatan ve ticari faaliyetlerine son veren Özgüven, hayatı boyunca mal varlığı edinmedi. 1989’da SHP’den girdiği seçimi de kazanan Özgüven, 10 yıl aradan sonra 2004 yılında SHP’den, 2009 yılında CHP’den girdiği seçimleri de kazanarak dört dönem Dikili Belediye Başkanlığı yaptı. Özgüven 1996 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde de bulundu.