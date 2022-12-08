CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'yı ziyaret edecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü yurt dışı ziyareti kapsamında Almanya'da gidecek. 14-17 Aralık tarihleride gerçekleştirilecek ziyarette Kılıçdaroğlu'nun yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında 14-17 Aralık'ta Almanya'da bulunacak.
AA'nın haberine göre ilk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim'de ABD'ye yapan Kılıçdaroğlu, 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitti.
ABD'de olduğu gibi Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçardoğlu, Altılı Masa toplantısı nedeniyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.
28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık'ta Almanya'ya yapacağı bildirildi.
Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Ölümlü kazaya karışan Cengiz'in oğlu 'itibar' peşinde
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü