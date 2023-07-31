CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da nikah şahidi oldu

Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:39

Güncelleme: 31.07.2023 - 08:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Karabayır ve Nazlı Karabayır'ın oğulları Muharrem Karabayır ile Aleyna Tekin'in düğün törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu, Karabayır ile Tekin ailelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.