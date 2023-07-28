Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'de

Yayınlanma: 28.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 28.07.2023 - 11:34

Muğla'nın Milas ilc¸esi I·kizko¨y Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda yeniden agˆac¸ kesiminin bas¸laması u¨zerine bas¸layan direnis¸ sürüyor.

Yurttaşlar, jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirketin ağaç kesimine karşı 4 gündür mücadele ediyor. Ülke geneline yayılan protestolara ve bölge halkının tüm itirazlarına rağmen Akbelen Ormanı 4 gündür tahrip ediliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle destek vermek için bölgeye gitti.

Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu "Direne direne kazanacağız" sloganı ile karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet burada bir basın açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU?

Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için gerekli izinleri almış (Kasım 2020), ancak İkizköylüler’in direnişiyle karşılaşmıştı.

17 Temmuz 2022 sabah saat 06.00'da Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi İkizköy halkı ormanın derinliklerine erişinceye kadar 30'a yakın ağacı kesmişti. İkizköylüler o günden beri ormanda 24 saat nöbet tutuyor.

24 Temmuz 2023'te ise ormana girilerek çalışmalar yeniden başlatıldı.