CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, krizdeki Yeniçağ gazetesini ziyaret etti

10 Nisan 2022 Pazar, 15:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ekonomik sorunlar nedeniyle ay sonunda ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçeceğini" açıklayan Yeniçağ gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, gazetenin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Fethi Açıkel eşlik etti.

"ONLARIN SARAYLARINDA BÖYLE BİR TABLO YOK"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ziyaretinde Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'yla görüştü. Gazetenin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Özgür medyaya en çok ihtiyaç duyacak olan iktidardır. İktidar sahipleri özgür medyaya tahammül edemiyor çünkü gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri görmek istemiyorlar. Bunun yerine özgür medyayı nasıl susturabiliriz, nasıl yayın yapamaz hale getiririz noktasında arayış içindeler. Basın İlan Kurumu'ndan RTÜK'e kadar pek çok alanda baskı ve sansür uygulanıyor. Basın hürdür, sansür edilemez temel kuralı varsa da bu temel kuralın uygulanmadığını görüyoruz. Bunun aksine uygulanan cezalar, televizyon kanallarında yayınların sansürlenmesine kadar pek çok örnek verilebilir. Dağıtımın tekelleşmesi de bu tekelin iktidar sahipleri tarafından kontrol edilmesi ciddi bir sorundur. Gazeteleri dağıtsalar bile bir gazeteyi görünür kılmamak için maalesef önemli bir çaba sarf ediyorlar. Bunun da farkındayız. Ancak bütün bunların hepsini düzelteceğiz inşallah."



Gazetenin küçülmesinin yanı sıra kendisini en çok üzen konunun birçok çalışanının işini kaybetmesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bizim en büyük arzumuz, herkesin iş güç sahibi olması ve huzur içinde çalışması. Geçimini rahat sağlayabilmesi. Gazetelerin kapanmasının arkasında bir insan, bir kitle dramı da var maalesef. O dramın da saray ve şürekâsı tarafından bilinmesi gerekir. Onların saraylarında böyle bir tablo yok, onların saraylarında maliyet diye bir kavram yok. Onların saraylarında halktan alınan vergilerin rahatlıkla harcanabildiği, israfın diz boyu olduğu süreç var" dedi.

CHP Genel Başkanı, aydınlık günlerin fazla uzakta olmadığını, sorunların aşılacağını, halkın desteğiyle aşmanın ise demokrasi açısından önemli olduğunu kaydetti.