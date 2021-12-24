Kağıt sektöründe büyük kriz: Gazeteler kapandı, yayınevleri battı

24 Aralık 2021 Cuma, 15:21

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kâğıt sektöründe yaşanan krizi TBMM gündemine taşıdı.

Yaşanan kur artışlarından dolayı yerel gazeteler başta olmak üzere basın yayın sektörünün büyük bir felakete sürüklendiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, kâğıt piyasası ile basın yayın sektörünün kâğıt krizi yaşadığı ve içinde bulundukları bu krizin araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesinin yayınevlerinin ve gazetelerin kapanmasının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

KURDA ARTIŞ YEREL GAZETELERİ KAPATTI, YAYINEVLERİNİ BATIRDI

Türkiye’nin kâğıdın neredeyse tamamını ithal ettiğinin altını çizen milletvekili Tutdere, “Türkiye’de dövizin hızla yükselmesi bazı kitapları basılamayacak seviyeye getirdi, birçok basımevinin, yayınevinin ve gazetenin kapatılmasına neden olmuştur. Ayrıca, yaşanan kâğıt krizinden dolayı temizlik ürünlerinde de fahiş fiyat artışları meydana gelmiş, bu durum da vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarındaki yükselmeden dolayı basın yayın sektörü ve kâğıt piyasasının üretim maliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çeken CHP’li Tutdere, “Yılbaşından bu yana gazete kâğıdı fiyatlarına yüzde 60, matbaa giderlerine yaklaşık yüzde 40; kitap kağıdına yüzde 60, birinci hamur kâğıdı ise yüzde 120 oranında zam geldi. Artan üretim maliyetleri nedeniyle birçok yayınevi yayıncılık faaliyetlerine son verirken birçok basımevi de kitap basmayı durdurmuştur. Basıma ve yayıma devam edenler ise yaşanan maliyet artışlarını etiket fiyatlarına yansıtmak durumunda kalmıştır. Bundan dolayı da vatandaşlarımız kitap alamayacak duruma gelmiştir” dedi.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ KİTAP BASIMINI DURDURDU

Yaşanan kâğıt krizinin SEKA’nın özelleştirilmesine dayandığının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Dünyada hammadde krizinin yaşandığı bir dönemde kurularak Türkiye’ye nefes olan SEKA kâğıt fabrikası, selülozda dışa bağımlığımızı en aza düzeye indirmiş Türkiye’nin kâğıt ihtiyacını önemli ölçüde gidermiştir. 2005 yılında Cumhuriyet tarihimizin ilk sanayi kuruluşu olan SEKA özelleştirilmiş, yapılan özelleştirme sonrası kâğıt fiyatlarında her yıl yukarı yönlü artışlar meydana gelmiştir. Yazım ve çizim kâğıt fiyatları son 15 yılda yüzde 462 oranında artmıştır. Yaşanan bu artış sadece kültürel kâğıt grubunu oluşturan baskı yapılabilir nitelikteki yazı ve gazete kağıtlarını değil aynı zamanda endüstriyel kâğıt grubunu oluşturan temizlik kağıtları, dayanıklı ambalaj kâğıdı ve karton fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

YEREL BASININ ELİNDEN TUTULMAZSA FİŞİ ÇEKİLECEK

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen Araştırma Komisyonu önergesinde, kâğıt piyasasında yaşanan krizin araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi gerekli önlemlerin alınarak yayınevi, basımevi ve gazetelerin kapanmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

CHP’li Tutdere, “SEKA’nın kapatılmasının ardından büyük bir krize giren kâğıt piyasası, özellikle Anadolu’nun dört bir yanında faaliyet gösteren yerel gazetelerin belini bükmüş çoğunu kapanma noktasına getirmiştir. SEKA’nın kapatılmasının ardından kâğıtta dışa bağımlılığımız hızla artmıştır. Döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı kâğıt fiyatlarının yükselmesi özellikle yerel basının ağır yaralanmasına neden olmuştur. Son beş yılda yaklaşık 800 gazete kapısına kilit vurmuş kalan gazetelerde ayakta kalabilmek için adeta çırpınmaktadır. Bu durum Türk basın tarihine yapılmış büyük bir darbedir. Açılacak araştırma komisyonu ile basın yayın, yerel basın ve kâğıt piyasasının sorunları bir an önce araştırılmalı, alınacak tedbirlerle basın yayın sektörü ve yerel basını yeniden ayağa kaldırmalıyız” şeklinde konuştu.