Yeniçağ gazetesinden 'kriz' kararı: 'Zararlarımız karşılanamaz boyutta'

08 Nisan 2022 Cuma, 13:09

Yeniçağ gazetesi basılı ulusal yayın hayatına, artan maliyetler nedeniyle son verdiğini duyurdu. Gazete; yayınlarını, bölgesel dağıtım yaparak ve Youtube kanalı ile Yeniçağ internet sitesi üzerinden sürdüreceğini açıkladı.

“Dövize bağlı kâğıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü. Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında; büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye karar verdik. Böylece, 30 Nisan'dan sonra YENİÇAĞ birçok gazete bayiinde olmayacak” ifadelerine yer verilen açıklamada, özetle şu ifadeler kullanıldı:

"BİRÇOK GAZETE BAYİİNDE OLMAYACAĞIZ"

“Değerli Yeniçağ okurları;

Gelinen noktada; tamamı dövize bağlı kâğıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü.

Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında; büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye karar verdik. Böylece, 30 Nisan'dan sonra YENİÇAĞ birçok gazete bayiinde olmayacak.

Yeniçağ Yayıncılık'ın faaliyetleri; YENİÇAĞ, GÜNBOYU ve SON gazetelerinin günlük toplam 2,5 milyon tekil tıklamaya sahip internet siteleri ile YENİÇAĞ TV YouTube kanalında devam edecek.

Çarpıcı güncel haberleri, birbirinden değerli yazarları ve onların farklı yorumlarıyla vazgeçilmeniz olan internet sitelerimizi, çevrelerinize yapacağınız tavsiyelerle daha da yüksek tirajlara taşıma noktasında siz değerli okurlarımıza güvenimiz sonsuz.

yenicaggazetesi.com.tr

gunboyugazetesi.com.tr

songazetesi.com

Yeniçağ TV Youtube

Üzerinden sürdüreceğimiz yayınlarımızı izleyip, bunların sosyal medya hesaplarından yapacağımız paylaşımları dostlarınızla paylaşarak vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

En içten sevgi ve saygılarımızla...”