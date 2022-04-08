Yeniçağ gazetesinden 'kriz' kararı: 'Zararlarımız karşılanamaz boyutta'
İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahmet Çelik'in imtiyaz sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi, internet sitesinden yaptığı açıklama ile ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçtiğini duyurdu.
Yeniçağ gazetesi basılı ulusal yayın hayatına, artan maliyetler nedeniyle son verdiğini duyurdu. Gazete; yayınlarını, bölgesel dağıtım yaparak ve Youtube kanalı ile Yeniçağ internet sitesi üzerinden sürdüreceğini açıkladı.
“Dövize
bağlı kâğıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi
edilemez düzeyde büyüttü. Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum
karşısında; büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye
karar verdik. Böylece, 30 Nisan'dan sonra YENİÇAĞ birçok gazete bayiinde
olmayacak” ifadelerine yer verilen açıklamada, özetle şu ifadeler kullanıldı:
"BİRÇOK GAZETE BAYİİNDE OLMAYACAĞIZ"
“Değerli Yeniçağ okurları;
Gelinen noktada; tamamı dövize bağlı kâğıt, kalıp, boya
fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü.
Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında;
büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye karar verdik.
Böylece, 30 Nisan'dan sonra YENİÇAĞ birçok gazete bayiinde olmayacak.
Yeniçağ Yayıncılık'ın faaliyetleri; YENİÇAĞ, GÜNBOYU ve SON
gazetelerinin günlük toplam 2,5 milyon tekil tıklamaya sahip internet siteleri
ile YENİÇAĞ TV YouTube kanalında devam edecek.
Çarpıcı güncel haberleri, birbirinden değerli yazarları ve
onların farklı yorumlarıyla vazgeçilmeniz olan internet sitelerimizi,
çevrelerinize yapacağınız tavsiyelerle daha da yüksek tirajlara taşıma
noktasında siz değerli okurlarımıza güvenimiz sonsuz.
yenicaggazetesi.com.tr
gunboyugazetesi.com.tr
songazetesi.com
Yeniçağ TV Youtube
Üzerinden sürdüreceğimiz yayınlarımızı izleyip, bunların
sosyal medya hesaplarından yapacağımız paylaşımları dostlarınızla paylaşarak
vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.
En içten sevgi ve saygılarımızla...”
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