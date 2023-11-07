CHP Genel Başkanı Özel İzmir'e geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yapacak. Özel, İzmir Adnan Menderes Havalimanında binlerce partili tarafından karşılanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yapacak.
Özel bugün saat 11.00'de İzmir Adnan Menderes Havalimana gelecek.
CHP İzmir örgütü Özel'i burada karşılayacak. Binlerce kişi havalimanında karşılaması beklenen Özel daha sonra karayoluyla Manisa'ya geçecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de X (eski adı Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Genel Başkanımız Özgür Özel, Manisa ziyareti için İzmir'e geliyor. Hep beraber karşılayacağız" diyerek partililere çağrıda bulundu.
Tüm ilçe belediye başkanlarının karşılamada yer alması bekleniyor.
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