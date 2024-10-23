Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının ardından "Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının ardından bir açıklama yaptı.
Özel, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum.
Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum.
Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."
Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Özgür Özel #TUSAŞ
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