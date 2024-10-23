Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının ardından "Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum" açıklaması yaptı.

Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının ardından bir açıklama yaptı. 

Özel, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:  

"Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. 

Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum.

Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum."


Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Özgür Özel #TUSAŞ

İlgili Haberler

Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı

Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
TUSAŞ'ın ulusal silah sanayii için önemi nedir?

TUSAŞ'ın ulusal silah sanayii için önemi nedir?
TUSAŞ nedir, açılımı ne? TUSAŞ nerede?

TUSAŞ nedir, açılımı ne? TUSAŞ nerede?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler