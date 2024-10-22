AKP'li Mücahit Birinci'den 'Öcalan' gündemi sonrası özeleştiri: 'Devlet Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den işitseydik...'

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrısına ilişkin konuştu. Birinci, dikkat çeken bir 'özeleştiri' yaptı.

AKP'li Mücahit Birinci'den 'Öcalan' gündemi sonrası özeleştiri: 'Devlet Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den işitseydik...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı gündeme bomba gibi düştü.

Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ BİRİNCİ'DEN ÖZELEŞTİRİ

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Bahçeli'nin konuşmasının ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Birinci, "Şu da bir gerçek. Biz bugün Sayın Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık" ifadelerini kullandı.

AKP'li Mücahit Birinci'nin paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Abdullah Öcalan #Mücahit Birinci

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