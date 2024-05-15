CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs'ta İstanbul'da 'Büyük Eğitim Mitingi' düzenleyeceklerini açıkladı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 23:43

Güncelleme: 15.05.2024 - 23:46

Mitingin Saraçhane'de düzenleneceğini belirten Özel, "Herkesi orada, atanmayan öğretmenlere, mülakat mağdurlarına ve müfredatla mağdur olacak gelecek nesillere sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamu görevlileri de katılabileceği için parti bayrağı yerine Türk bayrağı ile miting yapacaklarını bildiren Özgür Özel, herkesi mitinge davet etti.