CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs'ta İstanbul'da 'Büyük Eğitim Mitingi' düzenleyeceklerini açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından, "18 Mayıs Cumartesi, saat 13.00'te, atanmayan öğretmenlerle, kaldırılmayan mülakat mağdurlarıyla, müfredat tartışmalarından rahatsız olan herkesle Büyük Eğitim Mitingi'ni yapıyoruz" notuyla videolu mesaj paylaştı.
Mitingin Saraçhane'de düzenleneceğini belirten Özel, "Herkesi orada, atanmayan öğretmenlere, mülakat mağdurlarına ve müfredatla mağdur olacak gelecek nesillere sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kamu görevlileri de katılabileceği için parti bayrağı yerine Türk bayrağı ile miting yapacaklarını bildiren Özgür Özel, herkesi mitinge davet etti.
18 Mayıs Cumartesi, saat 13'te atanmayan öğretmenlerle, kaldırılmayan mülakat mağdurlarıyla, müfredat tartışmalarından rahatsız olan herkesle Büyük Eğitim Mitingi'ni yapıyoruz.#HaydiEğitimMitingine pic.twitter.com/IC86YJQXx0— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 15, 2024
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