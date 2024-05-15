Özgür Özel yarın İYİ Parti'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:55
Özgür Özel yarın İYİ Parti'yi ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme perşembe günü saat 12.00'de gerçekleşecek.


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