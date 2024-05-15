Özgür Özel yarın İYİ Parti'yi ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek.
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme perşembe günü saat 12.00'de gerçekleşecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme
- Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide ekiyor
- 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor