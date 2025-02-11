CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ahmet Türk’ü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üç dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak yerine kayyum atanan DEM Partili Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ahmet Türk’ü ziyaret etti
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ANKA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 22:21

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 ve 16’ıncı dönem CHP, 18 ve 19’uncu dönem SHP, 23 ve 24’üncü dönem DTP milletvekili, 3 dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ü bir süredir gördüğü tedavi sonrası ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu görüşmede CHP lideri Özel’e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.


Etiketler: #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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