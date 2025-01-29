Ahmet Türk'ün toruna silahlı saldırı: Kurtarılamadı!
DEM Partili Ahmet Türk'ün 29 yaşındaki torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Mersin-Adana D400 karayolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında dün akşam saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29) ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.
ZANLI YA DA ZANLILAR ARANIYOR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #ahmet türk #Mersin #silahlı saldırı #torun
En Çok Okunan Haberler
-
- Şule Aydın’dan canlı yayında sert tepki!
- Gazetecilere 'bilirkişi' gözaltısı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- RTÜK inceleme başlattı
- İşte ifadesinin tam metni!
- Sarıklı Amiral’e tazminat!
- 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu!
- İktidar yeni ‘oyun’ peşinde