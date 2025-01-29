Ahmet Türk'ün toruna silahlı saldırı: Kurtarılamadı!

DEM Partili Ahmet Türk'ün 29 yaşındaki torunu Hüseyin Reber Türk, Mersin'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Ahmet Türk'ün toruna silahlı saldırı: Kurtarılamadı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:37

Mersin-Adana D400 karayolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında dün akşam saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29) ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

ZANLI YA DA ZANLILAR ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #ahmet türk #Mersin #silahlı saldırı #torun

İlgili Haberler

Hakkında dava açılmıştı... Ahmet Türk beraat etti!

Hakkında dava açılmıştı... Ahmet Türk beraat etti!
CHP'li Gökhan Günaydın DEM Parti-CHP görüşmesini anlattı: 'Ahmet Türk bize açıkça söyledi...'

CHP'li Gökhan Günaydın DEM Parti-CHP görüşmesini anlattı: 'Ahmet Türk bize açıkça söyledi...'
İktidara yakın gazeteci tarih verdi... Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası: 'Görevine geri dönebilir'

İktidara yakın gazeteci tarih verdi... Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası: 'Görevine geri dönebilir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler