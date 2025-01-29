Ahmet Türk'ün toruna silahlı saldırı: Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 29.01.2025 - 13:03

Mersin-Adana D400 karayolu Serbest Bölge köprülü kavşağı altında dün akşam saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Partili Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29) ile yanındaki bir kişi, silahlı saldırıya uğradı.

ZANLI YA DA ZANLILAR ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.