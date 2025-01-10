CHP'li Gökhan Günaydın DEM Parti-CHP görüşmesini anlattı: 'Ahmet Türk bize açıkça söyledi...'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin CHP'ye ziyaretine ilişkin konuştu. DEM Parti heyeti ile görüşmede yer alan Günaydın, kendilerine, Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağının aktarıldığını belirtti.

CHP'li Gökhan Günaydın DEM Parti-CHP görüşmesini anlattı: 'Ahmet Türk bize açıkça söyledi...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 20:59

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası yapmaya başladığı TBMM ziyaretleri kapsamında 7 Ocak tarihinde CHP'yi TBMM'de ziyaret etmişti.

CHP'de görüşme için Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın hazır bulunmuştu.

DEM PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?

Halk TV yayınında konuşan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, görüşmede, DEM Parti heyetine, "CHP gizli kapaklı işlerde olmayacak" dediklerini aktardı.

Günaydın, "DEM heyeti bize yapılan ziyarette Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yapacağını ifade etti. Bu çağrının Avrupa tarafı, Türkiye tarafı, Suriye tarafı, Irak tarafı olacak" dedi.

Günaydın, bunun karşılığında DEM Parti ve Öcalan'ın taleplerine ilişkin soruya ise yerine kayyum atanan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, bir otonomi ve federasyon istemediklerinin yanıtını verdiğini belirtti. Günaydın şöyle konuştu: 'DEM heyetinden Ahmet Türk bize bunu açıkça söyledi: 'Otonomi ve federasyon istemiyoruz.'''


Etiketler: #Dem Parti #Gökhan Günaydın #CHP

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