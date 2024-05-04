CHP Genel Başkanı Özgür Özel: AP'de 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor' diyorlar

Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:22

Güncelleme: 04.05.2024 - 13:50

CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel Avrupa'da yapmış olduğu ziyaretleri hatırlatarak Türk temsilcilerin Avrupa Parlamentosu'ndaki temaslarından bahsetti. Özel, Türk temsilcilerin Avrupa Parlamentosunda Türkiye için yapılan her temaslar için ''Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor. Saati soruyorsun sen önce Kavala'yı çıkar diyorlar'' dediğini aktardı.

Özel'in Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamaları şöyle:

KAVALA VE 'GEZİ' TUTUKLUKLARI

* Bu konuda en yoğun beklenti işadamlarından tutun Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitsin isteyenlerin beklentisidir. AİHM kararına rağmen inatlaşılmamalı.

* Yargı talimat almasın yargı talimatı kendi vicdanından alsın. Türkiye bu cendereden kurtulsun.

* Sayın Erdoğan'a özellikle Tayfun Kahraman'ın Bülent Arınç'la ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattım ve belgeleri kendisine bıraktım. Sayın Erdoğan'a şunu sordum, dedim ki, 'Bülent Arınç'la görüştüğünde siz yurtdışındaydınız, 'Cumhurbaşkanı dönmesin, bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın' dedilerse hiçbirini cezaevinden çıkarmayın. Bu bir darbe girişimidir.' Ama ne demişlerdi? 'Ağaçları kesmeyin, buraya kışla yapmayın, AKM'yi yapmayın, bir de gaz fişeğini silah gibi kullanmayın'. Bu talepler son derece masum talepler.

28 ŞUBAT DAVASI

* Ben büyük dramı anlattım talebimizi ilettim ancak kendisinin değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşmam doğru olmaz.

"EĞER HÜKÜMET KANADINDAN OLUMLU YAKLAŞIM OLURSA...''

Yavaş, bir gazetecinin, "Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşeniz olacak mı ve ne zaman olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki kamuoyu gibi ben de olumlu buluyorum. Özellikle CHP'nin birinci parti olduktan sonra özellikle bu gerilimi ortadan kaldırıcı yaklaşımı kamuoyu tarafından da çok olumlu karşılandı. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı konuşmada belediyelerin sorunları da Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatıldı. Önümüzdeki günlerde bizim de bakanlıklarla ilgili bazı bekleyen yazılarımız var. Onlarla ilgili eğer görüşmenin sonucu olumlu olursa biz de olumlu sonuç bekliyoruz. Olumlu sonuçlanmazsa sonrasında tekrar bir randevu istemeyi düşünebilirim.

Görüşmenin sonucu inşallah iki taraftan da olumlu olur diye bekliyorum. Eğer hükümet kanadından olumlu bir yaklaşım olursa zaten problemlerimiz çözülecek o zaman görüşmeye gerek kalmayacak."