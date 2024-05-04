Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinde '28 Şubat tutukluları' ayrıntısı: Erdoğan 'O konuda talimat vermiştim' demiş

Yandaş yazar Nagehan Alçı, tarihi Erdoğan-Özgür Özel zirvesine ilişkin 28 Şubat ayrıntılarını yazdı. Alçı, "Cuma günkü buluşmada Özgür Özel bu konuyu açınca Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüp ‘Ben zaten o konuda talimat vermiştim, değerlendiririz’ demiş" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:37
Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinde '28 Şubat tutukluları' ayrıntısı: Erdoğan 'O konuda talimat vermiştim' demiş
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28 Şubat davasında Emekli Org. Fevzi Türkeri (82), Emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82), Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78), Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) ve Emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) halen daha tutuklu bulunuyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmede en somut konunun 28 Şubat davasından tutuklu bulunan generaller olduğunu belirtti.

Alçı, "Cuma günkü buluşmada Özgür Özel bu konuyu açınca Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüp ‘Ben zaten o konuda talimat vermiştim, değerlendiririz’ demiş" diye yazdı.

"KISACASI TOP ADLİ TIP’TA"

Cumhurbaşkanının af yetkisini kullanabilmesi için Adli Tıp'tan tutukluların sağlık durumu ile rapor gelmesi gerektiğini kaydeden Alçı, "Kısacası 28 Şubat tutukluları ile ilgili top Adli Tıp’ta. Anladığım kadarıyla bu, Gezi davasından daha kolay çözülebilecek bir konu. Gezi’de top yargıda. Burada ise Cumhurbaşkanı gerekli rapor gelirse emekli generallerin tahliyesi için yetkisini devreye sokabiliyor" ifadelerini kullandı.

 

 


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