CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması: İsim konuşmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SözcüTV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlıyor.

Özel, tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının reddedilmesi durumunda kendisinin de dahil olduğu, adaylık için öne çıkan Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu gibi isimlerle ilgili ''Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim açık konuşayım. Mansur bey de görevinin başında. Ekrem beyin adaylığı için şunu söyleyeyim. Bana hep sordular aday mısın değil misin? Gümbür gümbür seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız. Birinin eşi olma siyaseti üzerinden tarifi bana göre haksızlık'' dedi.

Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz?

''YÜZDE 84 AKP'LİLERDEN ALMIŞ''

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş.

''BÜLENT TEZCAN'I GÖREVLENDİRDİM''

Bir cumhurbaşkanı aday ofisi var adam içerde, yine de kampanyasını organize ediyor. Bu kordinasyon için ben Bülent Tezcan'ı görevlendirdim.

''SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI YAPANLAR ANAYASAL GERÇEKLERİ BİLMİYOR''

Sineyi millet tartışmasını yapanlar bazı anayasal gerçekleri bilmiyorlar. Sineyi millet meselesinde genel seçim değil ara seçim geliyor. Bunu bilmedikleri için 'neden sineyi millet' yapmıyorsunuz diyorlar.

'' İKTİDARIN EKMEĞİNİ YAĞLAYANLAR BİZE ATAT ÜRKÇÜLÜK Ö ĞRETEMEZ''

(Cumhurbaşkanlığı aday ofisindeki 'Atatürk posteri' tartışması) Whatsapp grubuna 'hükümet hakkında olumsuz KJ görmeyeceğim' diye yazıların yazıldığı televizyonları gördük. Bu Kanallara CHP'li diye çıkanlar bize Atatürkçülük öğretiyor. Ya kardeşim CHP'de kargaşa çıkartıp iktidarın ekmeğini yağlayan kanaldan yağlı ballı maaşlar alan adam dönmüş bize; Atatürk resmini kaldırmakla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor.

O salon başka bir fonksiyon kazandı. Eğitim salonuydu şimdi basın toplantısı için kullanılacak. Şimdi İmamoğlu aramızda olmadığı için kürsünün arkasına İmamoğlu konulmuş ki 'bu toplantılar İmamoğlu' adına yapılır anlamı taşısın diye. O bina tamamıyla Atatürk fotoğraflarıyla dolu bir bina.

''ARALIK AYINDA KURULTAYIMIZI YAPMIŞ OLACAĞIZ''

Kurultay takvimi de açıklandı aralık ayının içinde, kurultayımızı yapmış olacağız.

''KURULTAY DAVASI YA REDDED İLİR YA ERTELENİR''

Şaibeli kurultay meselesi lafı sonuç doğuracak bir şey değil. Süreç odaklı ve CHP'yi tartıştırmaya yönelik bir şey. Ben hep 'hiçbir şey olmaz' arkadaşlar dedim. Şimdi söylüyorum çok net. 15'inde de o mahkeme ya reddedilir ya da ileri tarihe ertelenir. CHP'yi delegenin seçmediği kimse yönetemez. Ben parti içinde de demokrasi insanıyım''