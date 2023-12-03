CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grubunun kırgınlıklarını dinledi, notlar aldı: Kongre süreci geride kaldı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

CHP lideri Özgür Özel’in genel başkan seçildikten sonra Antalya’da milletvekilleriyle yaptığı kampın ilk günü dün tamamlandı. Toplantıda kurultay sonrası oluşan yeni yönetim, yaşananlar ve partinin bundan sonra izleyeceği yol haritası ele alındı. Özel’in toplantıyı, “Kongre artık geride kaldı. Bundan sonra birlikteyiz” ifadeleriyle açtığı belirtiliyor.

Toplantının kapalı bölümünde Özel’in gruptan gelen değerlendirmeleri dinlediği ve buna göre notlar aldığı aktarıldı. Toplantıda bazı milletvekillerinin Özel’e kurultay döneminden kalan kırgınlıklarını şikâyetlerini ilettiği ve bunların hâlâ giderilmediğini söylediği belirtildi. Toplantıda ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurultay sürecinde çok ön plana çıktığı, bunun da basında “çift başlı yönetim” şeklinde algılandığı yönünde eleştirilerin dile getirildiği ileri sürüldü.

Bazı milletvekillerinin ise, kurultay dönemindeki açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan şikâyetçi olduğu kaydedildi. Zaman zaman bu eleştiriler nedeniyle salon içinde gerginlik yaşandığı da kaydedildi. Toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın affıyla ilgili şikâyetlerin de dillendirildiği söylendi.

CHP lideri Özel’in ise eleştirileri saygıyla karşıladığı, sert tepkiler vermediği ve hepsini not alarak gerekli açıklamaları gruba yapacağı belirtildi. Partide mevcut yönetimi eleştiren konuşmalar yaptığı belirtilen milletvekilleri, “İsteğimiz kırgınlığın olmaması. Hepimiz de seçim için çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.



