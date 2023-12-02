CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Antalya'da işbirliği mesajı: Pazartesiyi bekliyoruz

Yayınlanma: 02.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.12.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin milletvekilleriyle iki gün boyunca Meclis yasama dönemi ve yerel seçim gündemiyle yapılacak kamp için Antalya’ya gitti. Tarifeli uçakla Antalya’ya gelen Özel havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, “Şimdi, pazartesi günü İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nun alacağı kararı bekliyoruz. Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sonrasında partisinin il başkanlığına gelen Özel, burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Özel, il başkanlığı binasını göstererek partililere, “Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlı, o Atatürk’tür. Yüreğinde vatan, millet sevgisi olan ve bu ülkenin kurtarıcısına yürekten bağlı olan Cumhuriyetin güzel insanlarını, baba evine davet ediyoruz” dedi. Kurultaydan beri partiye yoğun bir üye katılımı olduğunu söyleyen Özel, “Üye katılım kampanyasıyla bu coşkuyu daha da yukarıya çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

‘KİRALAR İÇİN TEKLİF’

Fırlayan kira fiyatlarına değinen Özel, “Gelecek hafta bütçe görüşmelerinde teklif edeceğiz. Büyükşehirlerde başta memurlar olmak üzere bu kiralar karşısında mutlaka bir destek verilmesi gerekiyor” dedi. Gençlere seslenen Özel, “Bu ülkeden ümidi kesmeyin, bu ülke umudun ülkesidir. CHP umudun partisidir” diye konuştu.

Özel, ardından Manavgat’ta yurttaşlara seslendi: “Belediyelerimizi korursak, üstüne yeni belediyeler alırsak, oyumuzu artırırsak psikolojik iktidar yine bize geçecek. Herkesi oy kullanmaya, iktidara sarı kart göstermeye çağırın.”

70’LERİN MİTİNG HAVASI



CHP lideri Özel’in Antalya’da yaptığı halk buluşmalarında partinin 1970’lerde Bülent Ecevit’in genel başkanlığı dönemindeki mitinglerin havasını oluşturmaya çalıştığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu döneminin halk buluşmalarının aksine, Özel’in gittiği yerlerde kürsüde genel başkanın fotoğrafı ve adı yer almadı. Bunun yerine partinin altı okuyla oluşturulan yüzüncü yıl logosu kullanıldı. Kalabalıkta ise, eski dönemlerin mitinglerinde daha çok görülen, yanlarında kurbanlık koyun taşıyan yurttaşlar yer aldı.

Özel, “Güzel günler göreceğiz” şarkılarıyla beklendi. Öte yandan partinin yeni yönetiminin meydanlarda bir “slogan eksikliği” yaşadığı görülüyor. Halk buluşmalarında eski dönemde sıkça kullanılan şarkılar çaldığı gibi, Kılıçdaroğlu’nun “Hak, hukuk, adalet” sloganı ya da Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganı söyleniyor.