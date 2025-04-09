CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret etti
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:10

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer aldı. 

 


Etiketler: #Özgür Özel #Mattia Ahmet Minguzzi

İlgili Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ölümle tehdit edildi: 'Size cehennemi yaşatacağız'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ölümle tehdit edildi: 'Size cehennemi yaşatacağız'
Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile bir araya geldi

Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler