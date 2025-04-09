CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer aldı.
Etiketler: #Özgür Özel #Mattia Ahmet Minguzzi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Kaybetmekten çok korkuyor’
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi!
- Premier Lig'den transfer itirafı!
- Deniz Gezmiş'i hatırlattı, İsmet İnönü'yü hedef aldı!
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!