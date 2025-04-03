Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya geldi.

Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ile bir araya geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:08

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve Esra Albayrak da katıldı.

Erdoğan görüşme sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.

Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.      

Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum.

Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."


Etiketler: #Erdoğan #Mattia Ahmet Minguzzi #Adalet Bakanı #Adalet

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