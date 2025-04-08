Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi ölümle tehdit edildi: 'Size cehennemi yaşatacağız'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:44

İtalyan Şef Andrea Minguzzi ile Çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak Cuma günü alışveriş yaptığı sırada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada saldırganın yanında bulunan U.B. ise, yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, yaşam savaşını 14 gün sonra kaybetmişti.

TEHDİT MESAJLARI ALIYORLAR

NTV'nin aktardığına göre; çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Minguzzi Ailesi, 2 aydır tehdit mesajları alıyor.

Saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları; ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli şu mesajları gönderiyor:

"Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, tehdit mesajları ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, kamu davası açılmasını talep etti.

Öte yandan bir kişinin anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefon numarasına ulaşarak, arkadaşının tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini, pişmanlık duyduğunu ve helallik istediğini söylediği belirtildi. Bu kişinin de, davada tanık olarak dinlenmesi istendi.

İLK DURUŞMA 10 NİSAN'DA GÖRÜLECEK!

Cinayetle ilgili ilk duruşma ise, 10 Nisan tarihinde görülecek. İddianamede sanıklar hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istendi.