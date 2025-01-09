CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat verdi: '15.00'da büyük sürpriz yapacağız'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:35

Güncelleme: 09.01.2025 - 12:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesislerin toplu açılışı için kente geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği programlara katılmak ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği tesislerin açılışlarını gerçekleştirmek üzere kente geldi. Özel'i partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer karşıladı. Özel, programları kapsamında ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız" ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK SÜRPRİZ YAPACAĞIZ''

Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Bugün Mersin'deyiz ziyaretlerimiz olacak. Çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00’te Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak.

'MEYDANA GELİN''

Onun için gördüm, örgütümüz emek etmiş. Mersin'e mitingimiz, toplantımız, açılış törenimiz duyurulmuş. Ama sizlerden saat 15.00’te yanınıza bugün sesimizi duyması gerekenleri, bizim sesini duyduklarımızı özellikle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, narenciye üreticilerini, esnafları, gençleri alarak o meydana gelmenizi, o meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum."