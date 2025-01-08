Özgür Özel'den AKP'nin kalesi Konya'da 'emekli maaşı' resti: 'Eğer şu kadarcık haysiyetiniz varsa...'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:54

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da Cihanbeyli Belediyesi ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Son yerel seçimleri anımsatan Özel, "Sözün halkta olduğunu gösterdiniz" dedi.

“HALKIN İTTİFAKINI KURACAĞIZ”

Gelecek yerel seçimlerde büyükşehir belediyesi dahil olmak üzere çok sayıda belediyeyi kazanacaklarına inandığını belirten Özel, şunları söyledi:

"Önümüzdeki seçimleri de sadece sosyal demokratlar değil; muhafazakarlar, milliyetçiler, Kürtler… Ama yeter ki demokrat olsunlar, birlikte dursunlar. Ezenden hakkını almaya, kısa çöp uzun çöpten hakkını almaya karar versin. Bu adaletsiz vergi sistemine, bu adaletsiz gelir dağılımına, bu emekliye verilen sefalet ücretine, bu emekçiye verilen asgari ücretin yetersizliğine, çiftçiye, köylüye yapılan zulme hep birlikte itiraz etsinler. Göreceksiniz halkın iktidarını kuracağız, Türkiye ittifakını kuracağız."

"YAPILANLARA HEP BİRLİKTE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Ekonomik krize dikkati çeken Özel, "Sözün halkta olduğunu gösterdiniz. Yapılanlara hep birlikte itiraz edeceğiz" diye konuştu.

Özel, "Seçimleri kazanacağız, bu ülkedeki mağdurların ve mazlumların yüzünü güldüreceğiz. Söz veriyorum” dedi.

EMEKLİ MAAŞI RESTİ

Türkiye’nin her yerinde enflasyonu altın hesabıyla anlattığını anımsatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin neresine gitsem bu enflasyon hesabını iki şeyle anlatıyorum. Bir hiç şaşmaz diyorum ki altın hesabı, hiç şaşmaz diyorum ki çeyrek altın hesabı bozulmaz. Tayyip Bey kızıyor. Çeyrek altın hesabı şu: 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde bir emekli tam sekiz çeyrek altın alabiliyordu, aldığı en düşük emekli maaşıyla. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin lira, ancak 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bunu asla unutmayın, unutturmayın.

Tayyip Bey’in geldiği gün, en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu, şimdi 2,5 çeyrek. Dün hadsiz Bakan açıklama yapmış, ‘En düşük emekli maaşını 14 bin 400 küsur lira yaptım’ diye. En düşük emekli maaşını Meclis artırabilir. Kanun teklifi verilecek, komisyonda görüşülecek, aşağıya inecek, değişiklik önergeleri verilecek, kararı milletin vekili verecek. 14 bin 500 olduğunda bu milletin vekilleri ‘evet’ derse, o fiyat olacak. ‘Hayır, 20 bin olsun’ derse, 20 bin olacak. Yetki de söz de parlamentoda. Ama o kadar şımarmışlar ki Tayyip Bey, ‘En düşük emekli maaşını 12 bin 500’den 14 bin 500 yapalım’ demiş, Bakan açıklama yapıyor ‘Yaptık’ diye. ‘Meclis’e soracağız, Meclis’ten bekleyeceğiz, Meclis’in 14 bin 500 yapmasını bekliyoruz’ diyecek nezaketi bile göstermiyor.”

EĞER ŞU KADARCIK HAYSİYETİNİZ VARSA…”

“Buradan AK Parti’nin Abdullah Güler’e yani Meclis’teki AK Parti grubunun başkanına, grup başkanvekillerine sesleniyorum. Eğer şu kadarcık haysiyetiniz varsa, bu adamın bu yaptığının altında kalmazsınız. Çıkacak, atanmış bakan, seçilmiş 600 tane milletvekiline daha Meclis’e kanun teklifi verilmeden 14 bin 400 bilmem kaç’ diye küsuratına kadar emekli maaşını söylüyor. Siz de bunun altına imza atıp el kaldıracaksınız öyle mi? Biz buradan Meclis’in onurlu, çalışkan, haysiyetli, kendini bu Bakan’a ezdirmeyecek, emeklisini bu Bakan’a ezdirmeyecek, bütün milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum.”

“EMEKLİLER İÇİN GEÇİM HAKTIR, BİR ASGARİ ÜCRET ŞARTTIR”

Özel şöyle devam etti:

“Emekliler için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır. Bunu oylarınıza sunacağız. Eğer ki bu Meclis’i bu Bakan’a ezdirirlerse bundan sonra o eli Bakan’ın dediği gibi kaldıranların gidip de emeklinin yüzüne bakacak halleri olmaz. Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bir kişi karar veriyor, herkes el kaldırıyor. Bunun için mi gidiyoruz Meclis’e? Bunun için bu millet yemiyor yediriyor, içmiyor içiriyor, maaşlarınızı günü gününe ödüyor. Bir emeklinin kaç katı maaş alıyorsunuz, oylamaya gelince milletin gözüne değil bakanın sözüne bakıyorsunuz. Yazıklar olsun böyle düzene.”

SGK BORÇLARI

“Tayyip Bey altın hesabını sevmiyor. Dün bana demiş ki ‘Hazır elinde hesap makinesi sarraf sarraf gezip altın hesabı yapıyorken, bir de hesapla bakalım demiş CHP’li belediyelerin borcunu.’ Hesapladık. SGK’ya olan bütün borcu altına çevirdik vallahi SGK‘nın dokuz kamyon, 10 kamyon altın alacağı var. Bunun dokuz kamyonu Tayyip Bey’e yakın şirketlerden, bir kamyonu bütün belediyelerden. Kamyonun üçte biri de AKP’li belediyelerin borcu, üçte ikisi geri kalan bütün belediyelerin borcu. Ama bizim üçte ikinin de yarısı AK Partili belediyeler.

Buradaki gibi yemişler yemişler ödememişler. Faiziyle birlikte bize ödetiyorlar. Tayyip Bey’e dün söyledim, SGK‘nın önüne o yandaşlarının borcu olan dokuz kamyon altını çek, kamyonun üçte biri bizim borcumuz, getirmeyenler namerttir. Ama o CHP’li belediyelerden faiziyle alıp CHP’yi silkeleyip, buradaki işçiyi, memuru maaş alamaz hale getirip bir ay sonra, 1.5 ay sonra yapılandırma yapmaya niyetleniyor, yandaşın faizini silecek, ana parayı bilmem kaç parçaya bölecek."

“HALKIN İTTİFAKINI KURMAYA GELİYORUZ”

CHP olarak Türkiye’nin barışının güvencesi olduklarını söyleyen Özel, "Hep birlikte partimizi ve sizi yani Türkiye ittifakını, Kürtleri de Türkleri de, Alevileri de Sünnileri de, milliyetçileri de muhafazakarları da… Yeter ki yan yana dursunlar, insan ayırmasınlar, hep birlikte kucaklıyoruz. Bu ülkeye halkın iktidarını kurmaya geliyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.