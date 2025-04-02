CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den iktidara 'Çatalca Müftüsü' tepkisi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:01

Güncelleme: 02.04.2025 - 15:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın Trabzon Maçka'daki cenaze merasimine katıldı.

Özgür Özel, Konak'ın defnedilmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Özel Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Volkan Konak için söylediği çirkin sözü hatırlatan Özel iktidara tepki gösterdi.

'ÇATALCA MÜFTÜSÜ' TEPKİSİ

Özel’in konuşmasından bazı kısımlar şu şekilde:

''Bazen bir kamu görevlisi yanlış yapar. Siyasi parti söylemi kabullenmiyorsa soruşturma açılır. Çatalca müftüsü denilen nesne, insanlık dışı mahluk Volkan Konak için sahnede ''gebermiş'' diyecek kadar haysiyetsizleşmiştir.

Bugün ablaları ağlayarak bunu söylediler. Hala adam Çatalca Müftülüğü yapıyor. Türkiye Volkan Konak için ağlıyor. Sen ona geberdi diyen bu kişiye hiçbir şey demiyorsun. Yani Recep Tayyip Erdoğan da buna gebermiş mi diyor? Öyle mi?

''BOYKOT ANAYASAL HAKTIR''

Boykot anayasal haktır uyan uyar uymayan uymaz. Saraçhane’deki listemizin arkasındayız. Kendi ilan ettiğimiz boykot dışında üniversite öğrencilerinin genel boykot çağrısına da destek veriyoruz. Ne sonuç alınacak göreceğiz.

Ticaret Bakanı alışveriş yapıyor. Boykotu duymayana da duyuruyor. Bugün gitmiş kasaptan alışveriş yapıyorlar. O kasaba yarın biz sahip çıkacağız. Siz zenginlerin iktidarısınız. Biz halkın iktidarını kuracağız.

''DERBİ İÇİN ATV'Yİ AÇMAYACAĞIZ''

Biz ATV’yi boykot ediyoruz, başka yerden yayın varsa açarız ama bu akşam Fenerbahçe- Galatasaray maçını izlemek için ATV’yi açmayacağız. Fenerbahçe’yi bugün gönlümden destekleyeceğim. ATV’nin bugün parasına para katmayacağız. Bugün ATV'ye reklam veren firmaların gönlümüzde yeri olmayacak.''