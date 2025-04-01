Gülben Ergen'den, Volkan Konak'ı hedef alan Çatalca Müftüsü'ne sert tepki

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:41

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:42

Kuzey Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Kuzeyin Oğlu olarak hafızalara kazınan Konak’a veda mesajları yağarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Sanat camiasından pek çok isim gibi, Gülben Ergen de sosyal medya hesabı üzerinden müftünün paylaşımına tepki gösterdi.

MÜFTÜDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Ahmet Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda kullandığı "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

GÜLBEN ERGEN SESSİZ KALMADI

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müftünün kullandığı ifadelere ateş püskürdü.

Ergen, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Müftünün, ölmüş bir sanatçının arkasından ‘gebermiş’ dediği bu hüzünlü bayramda, eğlenmeye gelerek hayata tutunan dinleyicilerimize ve onları eğlendirmeye çalışan tüm meslektaşlarıma kolaylık diliyorum."