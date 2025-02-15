CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van için heyet görevlendirdi
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 23:58

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasıyla ilgili bir heyet görevlendirdi.

Van’a gidecek heyet, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Millevekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşuyor.


Etiketler: #CHP #Özgür Özel #Van

İlgili Haberler

CHP Hatay İl Başkanı Tiryaki'den Lütfü Savaş'a sert tepki: 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'

CHP Hatay İl Başkanı Tiryaki'den Lütfü Savaş'a sert tepki: 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
MHP'den CHP'nin 'önseçimine' yakın takip: 'Kibar Feyzo' ile gönderme yaptı

MHP'den CHP'nin 'önseçimine' yakın takip: 'Kibar Feyzo' ile gönderme yaptı
CHP, Akın Gürlek'i HSK'ya şikayet etti

CHP, Akın Gürlek'i HSK'ya şikayet etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler