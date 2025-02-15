MHP'den CHP'nin 'önseçimine' yakın takip: 'Kibar Feyzo' ile gönderme yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin açıkladığı cumhurbaşkanı adaylığı önseçim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada 'Kibar Feyzo' filmide efsaneleşmiş repliği atıfta bulunarak, "Ağam eğlenir bizimle" ifadelerini kullandı.

MHP'den CHP'nin 'önseçimine' yakın takip: 'Kibar Feyzo' ile gönderme yaptı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 20:47

CHP, 41 günlük önseçim takvimini açıklamış, Cumhurbaşkanı adaylığı için şartları duyurmuştu.

MHP'den CHP'nin açıkladığı önseçim takvimine ilişkin eleştiri geldi.

"PARALEL SEÇİM TAKVİMİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP,Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için YSK’nın seçim takvimlerine öykünerek paralel bir seçim takvimi hazırlamış.  Aday adaylığı başvuru şartlarından pusuladaki yerlerin belirlenmesine kadar çok şey planlanmış. Seçimin idaresi,merkez kurul, il Kurulu, ilçe Kurulu adını verdikleri kurullara bırakılmış. İtirazlar hiyerarşiye göre karara bağlanacakmış..

YSK,Hakim güvencesi veya Seçim Yasası gibi şeylere asla prim vermeden

Devrim olarak görülen Sui generis bir yarış planlamış….

Efsane replikte olduğu gibi

'Ağam eğlenir bizimle'"


Etiketler: #MHP #cumhurbaşkanı adayı #önseçim

İlgili Haberler

23 Mart’ta önseçim için sandık başına gidecek CHP, ardından kurultayı toplayacak: Sırada program var

23 Mart’ta önseçim için sandık başına gidecek CHP, ardından kurultayı toplayacak: Sırada program var
CHP 41 günlük önseçim takvimini açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığı için şartlar belli oldu

CHP 41 günlük önseçim takvimini açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylığı için şartlar belli oldu
Önseçimle partiyi halka açan CHP’de diğer partilerle ittifaklara nasıl bakılıyor: Görüşmeleri aday yapar

Önseçimle partiyi halka açan CHP’de diğer partilerle ittifaklara nasıl bakılıyor: Görüşmeleri aday yapar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler