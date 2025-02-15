MHP'den CHP'nin 'önseçimine' yakın takip: 'Kibar Feyzo' ile gönderme yaptı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 20:47

Güncelleme: 15.02.2025 - 20:47

CHP, 41 günlük önseçim takvimini açıklamış, Cumhurbaşkanı adaylığı için şartları duyurmuştu.

MHP'den CHP'nin açıkladığı önseçim takvimine ilişkin eleştiri geldi.

"PARALEL SEÇİM TAKVİMİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP,Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için YSK’nın seçim takvimlerine öykünerek paralel bir seçim takvimi hazırlamış. Aday adaylığı başvuru şartlarından pusuladaki yerlerin belirlenmesine kadar çok şey planlanmış. Seçimin idaresi,merkez kurul, il Kurulu, ilçe Kurulu adını verdikleri kurullara bırakılmış. İtirazlar hiyerarşiye göre karara bağlanacakmış..

YSK,Hakim güvencesi veya Seçim Yasası gibi şeylere asla prim vermeden

Devrim olarak görülen Sui generis bir yarış planlamış….

Efsane replikte olduğu gibi

'Ağam eğlenir bizimle'"