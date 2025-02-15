MHP'den CHP'nin 'önseçimine' yakın takip: 'Kibar Feyzo' ile gönderme yaptı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin açıkladığı cumhurbaşkanı adaylığı önseçim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada 'Kibar Feyzo' filmide efsaneleşmiş repliği atıfta bulunarak, "Ağam eğlenir bizimle" ifadelerini kullandı.
CHP, 41 günlük önseçim takvimini açıklamış, Cumhurbaşkanı adaylığı için şartları duyurmuştu.
MHP'den CHP'nin açıkladığı önseçim takvimine ilişkin eleştiri geldi.
"PARALEL SEÇİM TAKVİMİ"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"CHP,Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için YSK’nın seçim takvimlerine öykünerek paralel bir seçim takvimi hazırlamış. Aday adaylığı başvuru şartlarından pusuladaki yerlerin belirlenmesine kadar çok şey planlanmış. Seçimin idaresi,merkez kurul, il Kurulu, ilçe Kurulu adını verdikleri kurullara bırakılmış. İtirazlar hiyerarşiye göre karara bağlanacakmış..
YSK,Hakim güvencesi veya Seçim Yasası gibi şeylere asla prim vermeden
Devrim olarak görülen Sui generis bir yarış planlamış….
Efsane replikte olduğu gibi
'Ağam eğlenir bizimle'"
CHP,Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için YSK’nın seçim takvimlerine öykünerek paralel bir seçim takvimi hazırlamış.— Feti Yıldız (@YildizFeti) February 15, 2025
Aday adaylığı başvuru şartlarından
pusuladaki yerlerin belirlenmesine kadar çok şey planlanmış.
Seçimin idaresi,merkez kurul, il Kurulu, ilçe Kurulu adını…
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