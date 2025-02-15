CHP, Akın Gürlek'i HSK'ya şikayet etti

Yayınlanma: 15.02.2025 - 18:52

Güncelleme: 15.02.2025 - 18:52

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasetçi, gazeteci ve belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ANKA'ya konuşan Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında CHP olarak şikayette bulunduklarını açıkladı.

"YARGI İLE DARBE"

Başarır, "Akın Gürlek, bu ülkenin patronuna işçisine siyasetçisine birinci partisine diğer partilerine belediye başkanına milletvekiline yargı ile bir darbe yapıyor. Bugün CHP kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Hakimler Savcılar Kurulu'na gerekli şikayetlerde bulundu" dedi.