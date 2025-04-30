CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' tepkisi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:58

Güncelleme: 30.04.2025 - 13:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın Özel'in İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerini sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılandığı Silivri'deki duruşmaya katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Özel şunları söyledi:

''Cem tutuklu olmadığı halde buradaki salona getirdiler ki gençlerin bir ilgisi olmasın ama gençlerimiz burada. Dava olağanüstü bir seyre büründü. Sebebi suçluların telaşı içinde olmasından kaynaklanıyor. İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve buraya gönderdiği avukatı açısından söylüyoruz.

Akın Gürlek, geçmişte özgürlükler adına utanç verici ne kadar karar varsa vermiş, o dönem kendisine seyyar giyotin demiştim. Bu konuşmalar paylaşıldı. Cem Başkan da bu paylaşımı retweet etti ve bu yüzden yargılanıyor.

''SANA YARGILATIRLAR MI?''

Benim dokunulmazlığım var bana dokunamıyor, Gençlik Koları Başkanımızı yargılıyorlar. Sana yargılatırlar mı? Utanılacak işler bunlar. Akın Gürlek'in buraya vekil yollayıp CHP ifadelerini yargılayamayacağını burada bir kez daha gördük.

(Akın Gürlek) Tayyip Erdoğan'ın biliğini bükemediklerini yargıyla bastırmaya çalışan bir kişidir kendisi. Bir bikemediği bilek de Ekrem İmamoğlu'na ait.

''TERÖRLE MÜCADELE KAHRAMANIYMIŞ''

Selahattin Demirtaş kararını verdiği için kendisi terörle mücadele kahramanıymış. Şimdi Demirtaş'ı çıkarmaya çalışıyorlar.

Ahlaki üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluğun gücüyle yürüyoruz. Bu akşam da adaletten yana olan herkesi 20.30'daki Başakşehir mitingimize bekliyoruz''