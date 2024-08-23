Özgür Özel, Oğuz Alper Öktem'i ağırladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem'i parti binasında ağırladı. Öktem görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’ni görüşmek için bir araya geldi.
Görüşmeyi Öktem sosyal medya hesabından paylaştı.
"İlk kez tanışmamıza rağmen çok sıcak davrandı" diyen Öktem, Özel'e ayrıca teşekkür etti.
Öktem'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Özgür Özel ile İBB UKOME’sinde oylamaya gelecek olan Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’ni konuştuk. Bizi dinlediği için kendisine teşekkür ederim.
İlk kez tanışmamıza rağmen çok sıcak davrandı. Girişimciliğe verdiği önemi anlattı. (Yeni köpeği Mayıs da çok tatlı)"
Sayın Özgür Özel ile İBB UKOME’sinde oylamaya gelecek olan Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’ni konuştuk. Bizi dinlediği için kendisine teşekkür ederim.— Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) August 23, 2024
İlk kez tanışmamıza rağmen çok sıcak davrandı. Girişimciliğe verdiği önemi anlattı. (Yeni köpeği Mayıs da çok tatlı????) pic.twitter.com/gQ7QShJwAM
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