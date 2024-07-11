CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Srebrenitsa Katliamı' anması

CHP Genel Başkanı Özel, Srebrenitsa Katliamını anarak ''29 yıl önce yaşamını yitiren 8 bin 372 masum sivili anıyor, katliamı gerçekleştirenleri lanetliyorum'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Srebrenitsa Katliamı' anması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakın tarihin en vahşi katliamlarından Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşamını yitiren 8 bin 372 masum sivili anıyor, katliamı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Benzer acılar başka coğrafyalarda yaşanmasın diye Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı’nın 29. yılı dolayısıyla resmi X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Yakın tarihin en vahşi katliamlarından Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşamını yitiren 8 bin 372 masum sivili anıyor, katliamı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Benzer acılar başka coğrafyalarda yaşanmasın diye Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."



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